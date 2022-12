Stand: 05.12.2022 09:30 Uhr Noch mehr Tosamenarbeit HHLA-Cosco

De Hamborger Haven-Bedriever HHLA plaant noch mehr Projekte tosamen mit China. De staatliche chineesche Cosco-Reederee, de will ja al en Deel vun dat Terminal Tollerort köpen. De NDR un de WDR hebbt rutkregen, dat HHLA un Cosco al överleggt harrn, tosamen in Havens in Polen to investeern. Un womööglich kunn de HHLA ok noch bi en Cosco-Terminal in't Middelmeer mit instiegen.

