NDR-Benefiz-Akschoon

05.12.2022

De NDR fangt vundaag an mit sien Benefiz-Akschoon "Hand in Hand für Norddeutschland". De Spenden schüllt in dit Johr vör allen an Minschen gahn, de wegen den Ukraine-Krieg in Noot kamen sünd. Partners bi de Akschoon sünd Diakonie, Caritas un de Tafeln in'n Noorden. De NDR-Spendendag is an'n 16. sössteihnsten Dezember, dat Spenden geiht aver ok nu al. De Infos staht online op ndr.de/hamburg

