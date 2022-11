Stand: 28.11.2022 09:30 Uhr Unfall in Rahlsteed

Bi en Unfall in Rahlsteed sünd güstern 2 Minschen to Schaden kamen. En Autofohrer is in‘n Gegenverkehr kamen un mit en Auto, dat em entgegenkamen weer, tosamenstött. Wat de Polizei seggt, weer de Mann duun. He un twee Minschen in dat anner Auto sind to Schaden kamen. De Rahlsteeder Weg weer en Tiet lang vull un ganz sparrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.11.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch