Stand: 24.11.2022 09:30 Uhr Fastkleevt an’t Dirigentenpult

In’e Elvphilharmonie is güstern Avend teemlich wat losween: Dor hebbt sik neemich welk vun‘e Klimaschutz-Protestgrupp „Letzte Generation“ in’n Groten Saal an dat Dirigentenpult fastkleevt hatt un dat kort bevör en Konzert vun’e Sächsischen Staatskapell losgahn is. De Aktivisten verlangen, dat een mehr gegen de Klimapolitik vun’e Bunnsregeren gegenangahn schull. Dat hett aver nich lang duert, dor kunnen se denn de Protestlüüd vun’e Bühn wedder rünnerbringen. Un so as de Polizei dat seggt, sünd se dorna denn in Gewohrsam nahmen worrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.11.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch