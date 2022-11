Stand: 24.11.2022 09:30 Uhr Lauterbach is untofreed

Nu in’n Winter rullt Corona nochmal wedder över de Lüüd henweg - dor tominnst rekent Bunnsgesundheitsminister Karl Lauterbach mit. He bekrittelt in’n Schnack mit den Bayerischen Rundfunk, dat welk vun’e Bunnslänner nich mehr so dull gegen Corona gegenangahn doot. En Bispeel is Sleswig-Holsteen, wo se totiets överleggen doot, wat se de Plicht, dat een sik in Bus un Bahn wat för Mund un Nees binnen mutt, wat se de villicht nich afschaffen schüllt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.11.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch