Stand: 24.11.2022 09:30 Uhr Hamborger Tafel sammelt Spennen

De Hamborger Tafel sammelt vundaag wedder in Hamborger Inkoopszentren Spennen tohoop. Un da’s nu al dat drütte Mal düt Johr, wo se dat maken doot. Af hüüt Middag Klock twölf nehmt de ehrenamtlichen Lüüd Levensmiddel, de noch goot sünd

un Hygiene-Saken an. Afgeven kann een sien Spennen in’e Europa-Passaag, in dat Alstertal-Inkoopszentrum, in dat Elbe-Inkoopszentrum un dat eerste Mal (dor denn aver al af Klock teihn) in dat Phoenix-Center in Horborg. Bi de letzten Akschonen in’n September un Oktober sünd an’n Enn denn allens tohooprekent 25 Tünnen an Spennen tohoopkamen. Üm un bi 45.000 Lüüd sünd dat, de ümmer wedder na de Utgavesteden vun’e Tafel in Hamborg henkamen doot.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.11.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch