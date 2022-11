Stand: 23.11.2022 09:30 Uhr Elvtower

Dat Fundament steiht un se sünd dree Weken vörher fardig as plaant mit de Arbeiden an’n Elvtower: De östriek’sche Immobilienkunzeern „Signa Prime Selection“, de is toversichtlich, dat de Wulkenkratzer an de Elvbrüüchen 2025 fardig warrt. Gifft aver ok Lüüd, de meent, de Booherr harr nich noog Geld un dat mag ween, dat dat en Booruien warrt.

