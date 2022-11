Stand: 23.11.2022 09:30 Uhr China-Time geiht los

Ümmer wedder mitenanner schnackern, ok wenn de Politik sik ännert: In Hamborg geiht dat vundaag los mit de sonömte China -Time. Börgermeister Peter Tschentscher maakt in düsse Minuten den Anfang. In‘n Middelpunkt vun de Veranstalten, de mehre Daag duert, steiht de Klimawannel, övern den Fachlüüd mitenanner schnacken doot. De China-Time gifft dat al vun 2006 af an. Vun wegen Corona kunn se dree Johr lang nich stattfinnen.

