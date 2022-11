Stand: 23.11.2022 09:30 Uhr Gedenken an Mölln

In Sleswig-Holsteen besinnt se sik vundaag op den rassistischen Brandanslaag in Mölln, de 30 Johr her is. Neonazis harrn dor in de Nacht to’n 23. November 1992 Brandsätz in twee Hüüs smeten, in de Minschen ut de Törkei wahnen dähn. In en Gebüüd sünd dree Minschen storven, dorünner twee junge Deerns. Hüüt Vörmiddag gedenkt se in’n Sleswig-Holstee’schen Landdag de Opper vun düsse rechtsextremistische Daat.

