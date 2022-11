Stand: 23.11.2022 09:30 Uhr Hamborg hoolt sik an Verkehrsregeln

Lever an dat Tempolimit holen as Bußgeld betahlen: Autofohrers in Hamborg, de hoolt sik mehr an de Verkehrsregeln as noch 5 Johr vöraff. Wat Unfallforschers meent, liggt dat vör allen an de velen Blitzers. In Snitt föhrt all 4 Minuten een mit 80 km/h op en Straat, wo een blots 50 föhrn dörv.

