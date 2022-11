Stand: 23.11.2022 09:30 Uhr Düütschland in de WM

Vundaag geiht de Football-WM in Katar nu ok för de düütsche Mannschopp los. De Eerste Gegner vun de Natschonaalölven vun Hansi Flick is Japan. En Schadden liggt op dat Speel vunwegen den Striet över de „One-Love“ Kapteinsbinn. De eerste groote Sponsor hett güsteern reageert: De Hannelries REWE hett sien Tosamenarbeid mit den DFB beend.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.11.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch