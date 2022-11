Stand: 23.11.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Hüüt is dat eerstmal gries un dat regent oder drüppelt. To’n Middag hin warrt dat weniger un an’n Namiddag is dat meist dröög un lockert ok op. Dat Ganze bi bet to 8 Graad. Opstunns meet wi bi ju in Barmbeek-Süüd 4 Graad. Morgen kriegt wi eerst dichte Wulken un deels ok Regen. Later warrt dat dröög un lockert op. Köönt aver ümmer noch Flöög daalkamen bi bet to 9 Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.11.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch