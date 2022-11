Stand: 22.11.2022 09:30 Uhr WM

Doröver hebbt se sik bannig in de Hoor: Över dat Verbott vun de Armbinn „One Love“ bi de Football-WM. De Spelers dörvt op düsse Oort keen Teken för Veelfalt un Toleranz setten. De Präsident vun’n FC St. Pauli, Oke Göttlich, de schnackt vun en „Schannen WM“ un bekrittelt, dat de Fifa jümehre Macht misbruken dä. De Hamborger Bunnsliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich hett op Twitter schreven, he kunn keen Grundlaag dorför finnen, so en Armbinn mit en gele Kort to bestrafen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.11.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch