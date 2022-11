Stand: 22.11.2022 09:30 Uhr Stromutfäll in de Ukraine

De Minschen in de Ukraine, de mööt woll noch bet Enn vun März dormit rekent, dat ümmer wedder de Stroom wegblieven deit. De öörtliche Energieversorger Yasno, de sä, dat se allns däen, um den Schaden an’t Nett to repareren. He meent, de Lüüd schullen warme Kledaasch un Decken dor hebben. Russland maakt dat Energiesystem in de Ukraine mit Raketen twei.

