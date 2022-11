Stand: 22.11.2022 09:30 Uhr Rekord för Havenmuseum

Dat Hamborger Havenmuseum an den 50er Schuppen, de freut sik över en Rekord. In dat Museum, dor weren sovele Minschen as noch nie. Bet Enn vun Oktober kömen bummelig 44.000 Besökers. Dat weer noch mal en Half mehr as in dat Johr vör Corona. An’n 50er Schuppen, dor liggt ok de Veermaster Peking, den se frisch op Schick bröcht hebbt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.11.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch