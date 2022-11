Stand: 22.11.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Hüüt hebbt wi dichte Wulken un dat regent ok vun Tiet to Tiet. Deels ok mit Snee vermengeleert. Dat kann ok glatt ween. Middags warrt dat milder un de Regen laat na. An’n laten Namiddag un Avend kann dat noch oplockern. Dat ganze bi bet to 5 Graad. Opstunns meet wi bi ju op Finkwarder 0 Graad. Morgen kriegt wi Wulken un dat kann ok richtig gries warrn. Af un to regent oder drüppelt dat en beten. Namiddags is dat meist dröög un lockert ok en beten op bi bet to 7 Graad.

