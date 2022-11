Stand: 21.11.2022 09:30 Uhr IZH is ut de Schura rut

Dat steiht nu fast: Dat Islaamsche Zentrum Hamborg höört nich mehr mit to de Schura. Güstern hett dat IZH künnig maakt, dat se ut den Raat vun de Islaamschen Gemeenschopen uttreden doot. Bekannt is dat Zentrum vör allen dordör, dat se de Blaue Moschee an de Alster bedrieven doot. De Hamborger Verfatensschutz seggt, dat dat IZH en Butenstell vun dat Regime in'n Iran is.



21.11.2022

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.11.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch