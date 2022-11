Stand: 21.11.2022 09:30 Uhr Noch kloreren Kurs in Saken Energie

Woans geiht dat nu wieder na de Welt-Klimakonferenz in Ägypten? För de Bunnsregeern is de Saak kloor: Se will noch mehr gegen den Klimawannel ingang bringen. Vizekanzler un Klimaschutzminister Robert Habeck sä, nu weer dat ümso nödiger, wegtokamen vun Kahlen, Öl un Gas as Energiequell. As een Ersatz will Düütschland tosamen mit annere EU-Länner en Stroom-Trass na Marokko opboen, un dor wüllt se denn Sünnen-Energie to Stroom maken.

