Stand: 21.11.2022 09:30 Uhr Weniger Polizei bi Footballspele?

De FC St. Pauli, de hett wat vörslaan, wat een noch nich veel höört hett. För dat Gegenangahn gegen Gewalt an'n Rand vun Footballspele, dor reegt de Vereens-Baas Oke Göttlich an, de Polizei schull mit weniger Lüüd opkrüzen. Göttlich verwiest op en Projekt in Baden-Württemberg, wo weniger Lüüd an't Lief to Schaden kamen sünd un dat weniger Straafanzeigen geven hett - liekers dat de Polizei dor nich mehr so dull präsent is. De Sport- un Binnenbehöörd, de kann sik sowat aver noch nich so recht vörstellen.

