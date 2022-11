Stand: 21.11.2022 09:30 Uhr Noch mehr Zonen mit Anwahnerparken

Jümmer mehr Stadtdele in Hamborg kriegt dat System mit de Anwahner-Parkschiens. Vundaag kaamt ok Eppendörp un Hoheluft-Oost dorto. Dor gifft dat nu fief ne'e Zonen för dat Parken vun Anwahners, un vun jem gaht denn in't Johr 70 Euro an de Stadt. De hett sik vörnahmen, dat de Straten nich mehr vun Lüüd dichtparkt warrt, de dor nich wahnen doot.

