NDR 90,3 - dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag bringt Wulken mit Sünnschien, un dat blifft meist överall dröög – bi bet to 3 Graad. Nu (Klock negen) sünd dat in Billwarder 3 Graad ünner null. Morgen gifft dat dicke Wulken un Regen, de ok gefreern kann oder in Sneeregen övergeiht. Later an’n Dag lockert dat noch op – bi bet to 5 Graad.

