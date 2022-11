Stand: 19.11.2022 09:30 Uhr Düsse Week: HSV schrifft positive Tahlen

Wat dat Geld angeiht hett de HSV dat nu dat eerste Mal wedder siet twölf Johr schafft, swatte Tahlen to schrieven. So as de Tweetligist dat Maandag düsse Week seggt hett, hebbt se dat aflopen Geschäftsjohr 21/22 mit en Plus vun üm un bi een Million Euro afslaten. Dat leeg op’e een Siet an de Fans, de na Corona wedder trüch na‘t Stadion henkamen sünd un op’e annern Siet doran, dat se dat schafft hebbt, in‘t Halffinaal vun’n DFB-Pokaal rintokamen un dat leeg ok an dat Relegatschoonsspeel gegen Hertha BSC.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

