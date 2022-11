Stand: 19.11.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Maleschen in’n Haven

Bi‘n Hamborger Haven süht dat totiets nich so goot ut. Ok dor is düsse Week veel wat över snackt worrn. Alltohoop is de Hannel in’e verleden Maanden düütlich trüchgahn. Un dat süht ok nich dorna ut, dat dat al bald beter warrn deit, denn de Scheep staut sik ümmer noch. Ok sünd dor de hoge Inflatschoon un de Energiepriesen, de na baven gahn doot un dorför sorgen doot, dat weniger köfft warrt. Bavento weet Hamborg ok nich, wohin mi den Havenslick. Sleswig-Holsteen un Neddersassen stellt sik in düsse Fraag totiets verdweer.

