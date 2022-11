Stand: 19.11.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Maleschen bi’t Telefoneren

In ganz Düütschland geev dat Dunnersdagnamiddag ne ganze Reeg Maleschen bi’t Telefoneren, vör allen Dingen is dat Mobilfunknett vun O2 bedrapen ween. Twüschentiets harr de Polizei in Hamborg wohrschaut, dat de Notfallnummern nich güngen. Polizei un Füerwehr kunnen deels nich mehr telefoneren un tietwies blots över Funk mit’nanner snacken. Üm för de Lüüd, de Hölp bruken deen, beter dorween to könen, sünd mehr Peterwagens losschickt worrn. To’n Avend hen lööp den aver allens gröttstendeels wedder.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.11.2022 | 09:30 Uhr

