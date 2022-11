Stand: 19.11.2022 09:30 Uhr Düsse Week: A7 bet Maandagmorgen dicht

Wegen Boarbeiden för den Larmschutztunnel Altna is en Deel vun‘e A7 siet Dunnersdagavend in Hamborg dicht un dat för ganze 79 Stünnen lang, denn mehre Brüchen warrt afreten. Dat Ganze duert bet Maandagmorgen Klock fief. Dat geiht üm dat Stück twüschen de Anslusssteden Waltershoff un Volkspark. Dormit is denn ok de Elvtunnel dicht.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.11.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch