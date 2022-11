Stand: 18.11.2022 09:30 Uhr A7 afsparrt

Siet verleden Nacht hebbt se, so as plaant, de A7 in Hamborg dichtmaakt. Middewiel hebbt Lasters goot 5.000 Kubikmeter Kies ünner de Brüchen kippt. So wüllt se afwennen, dat de Brüchen op de Straat opprallt un de Autobahn ramponeert warrt. Bet Maandagmorgen sünd se bi dree Brüchen togang, de to’n Deel afreten warrt. Un denn wüllt se ok de Alarmanlaag för Füer in’n Elvtunnel testen.

