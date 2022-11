Stand: 18.11.2022 09:30 Uhr Tarifstriet vun’n Disch

In den Tarifstriet in de Metall- un Elektroindustrie sünd se sik einig worrn. In twee Etappen schall dat 8,5 Perzent mehr Geld geven: 5,2 Perzent tokamen Sommer un een Johr later nochmal 3,3 Perzent bavento. Un denn gifft dat noch eenmal 3.000 Euro extra, für de keen Stüern anfallt. De Tarifverdrag is för de Pilotregion Baden-Württemberg afslaten worrn. He gellt as Vörbild för de Metallers in ganz Düütschland.

