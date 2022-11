Stand: 18.11.2022 09:30 Uhr Wohen mit den Havenslick?

In den Hamborger Haven hebbt se ja böös Kummer mit den Slick. Nu will de Bunnsregeren dat Problem een för allemal lösen. Snacken wüllt se ok mit de Lannsregerens in Kiel un Hannover. Ok Berlin will, dat grote Containerscheep na Hamborg fohren köönt. Man dat geiht opstünns nich, se mööt den Slick jümmers ut den Haven rutbaggern un nüms will den afnehmen. Goot 800 Millionen Euro harr de Bund toschaten, üm de Elv deper to maken.

