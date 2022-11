Stand: 18.11.2022 09:30 Uhr Stüer-Bedregeree bi de HSH-Nordbank?

Toeerst güng dat blots üm de Hamborger Warburg-Bank, nu ok üm de Cum-Ex-Geschäften vun de fröhere HSH-Nordbank. De Parlamentoorsche Ünnersökensutschuss vun de Börgerschop schall ok hier rutfinnen, wat dat Stüer-Bedregeree mit Aktien geven hett. De Ünnerlagen will de Ünnersökensutschuss woll noch in’n Dezember hebben.

