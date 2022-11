Stand: 18.11.2022 09:30 Uhr Problem mit Gas na Unfall

Twee Gütertöög weern in den Landkreis Gifhorn tosamenstött. Jümmers noch ströömt ut twee Ketelwagens Propangas ut, dat licht in de Luft gahn kann. Ehr dat se de Töög bargen köönt, mööt de Wagens leddig ween, see hüüt en Spreker vun de Bunnspolizei. Je Ketelwagen sünd 50 Tünnen Gas laadt. De Bunnspolizei geiht dorvun ut, dat goot 250 Kilogramm Gas de Stünn rutkaamt.

