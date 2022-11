Stand: 18.11.2022 09:30 Uhr Wat hoolt de Lüüd vun de Football-WM?

Sünndag fangt de Football-WM in Katar an – de Fans intresseert dat so wenig as noch nienich tovör. Dat is bi en nich-repräsentative Online-Ümfraag vun’n NDR rusuert. Goot 10.000 Noorddüütschen hebbt bi „NDR fraagt“ mitmaakt un 52 Perzent vun jüm wüllt de Spelen gor nich ankieken. Hier in Hamborg seggt dat sogor 61 Perzent vun de Lüüd, de fraagt worrn sünd.

