Stand: 18.11.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag fangt mit Regen, Sneeregen oder ok Snee an, man pö a pö warrt dat weniger. An’n Namiddag treckt mehr un mehr Wulken af. Bi 2 bet 3 Graad un Wind dorto is dat vundaag böös koolt. Opstünns hebbt wi 1 Graad an de Bill. Morgen kriegt wi ok de Sünn mal to Gesicht, man Regen- oder Sneeschuern sünd ok dorbi. Dat Ganze wedder bi 2 bet 3 Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.11.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch