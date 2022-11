Stand: 17.11.2022 09:30 Uhr A7 warrt dicht maakt

Dree Brüchen warrt afreten. Dorüm maakt se de A7 in Hamborg vunavend för 79 Stünnen dicht. Also bet Maandag fröh un dat op beide Sieden vun'n Elvtunnel. Dat gifft twoors vun't Horster Dree-Eck bet Neemünster-Süüd en grote Streek to't Utwieken, man in Hamborg mööt wi mit en langen Stau reken. Warkdaags fohrt mehr as 100.000 Autos dörch den Elvtunnel. Sparrt warrt de A7 vunaf Klock teihn.

