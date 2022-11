Stand: 17.11.2022 09:30 Uhr Havenplaan

De Hamborger Haven sall bet 2040 klimaneutral warrn. Un denn sall he noch poor Flachen extra kriegen un ok Platz för Online-Hökers. Dat kann een in den ne'en Havenentwickelnsplaan rutlesen, de de Senaat bet to't Enn vun't Johr op'n Weg bringen will. De Havenbahn sall ok noch utboot warrn.

