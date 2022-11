Stand: 17.11.2022 09:30 Uhr Sleswig-Holsteen: mit Corona na Arbeit

Mit positiven Corona-Test liekers na Arbeit oder to't Inhalen hen. Dat is vun hüüt op an in Sleswig-Holsteen mööglich. Dor hebbt se de Plicht, för sik to blieven afschafft. Nu mööt Lüüd mit Corona blots noch binnen en Mask dregen. In Hamborg is dat anners. Wokeen Corona hett, de mutt fief Daag lang tohuus blieven.

