Stand: 17.11.2022 09:30 Uhr

De Düütsche Football-Natschonaalmannschop hett ehr Testspeel gegen Oman mit en 1:0 wunnen. Dat Tor hett Niclas Füllkrug in de 80. Minuut schaten. Vundaag reist dat düütsche Team wieder na Qatar, dor fangt an'n Sünndag de Weltmesterschop an. De eerste Gegner vun't DFB-Team is an'n Middeweken Japan.

