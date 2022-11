Stand: 17.11.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat is vundaag en griesen Dag mit vele Wulken. To’n Nameddag hen kümmt ok noch Regen dorto – to’t Deel sogor mit beten Snee dorbi. Warm kann’t bi so’n Wedder nich mehr warrn. Op mehr as beet to 6 Graad schafft de Temperaturen vundaag nich mehr. Un de Wind gifft vundaag ok noch allens.

Morgen warrt dat denn noch frischer bi Regen, Sneeregen un bet to 3 Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.11.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch