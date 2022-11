Stand: 16.11.2022 09:30 Uhr Rakeet in Polen lannt

In den Ukraine-Krieg is Polen vun en Rakeet drapen worrn. Dat weer in de Neegde vun de ukrainsche Grenz. Dorbi sünd güstern twee Minschen to Dode kamen. De USA hett middewiel ne’e Informatschonen, vun wo de Rakeet afschaten worrn is. Dat weer woll en ukrainsche Luftafwehrrakeet. De Botschafters vun de Nato-Staten kaamt vunmorgen to en Krisendrapen tohoop.

