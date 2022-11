Stand: 16.11.2022 09:30 Uhr Donald Trump will sik wedder to Wahl stellen

Donald Trump lett sik wedder as Kandidaat för‘t Amt vun den US-Präsidenten opstellen. In Florida hett de 76-Jöhrige künnig maakt, dat he sik för de Wahl tokamen Johr wedder op de Kandidatenlist setten laten will. Vör en Barg Lüüd, de achter em staht, see Trump, he will dat Land wedder grootoordig un gloorriek maken. Trump is de eerste Republikaner, de bekannt geven hett, dat he sik opstellen lett. Wo hooch sien Schangsen in de Partei sünd, na dat he bi de verleden Wahlen böös en Slag in’t Kontor kregen hett, dat is noch nich kloor.

