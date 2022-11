Stand: 16.11.2022 09:30 Uhr Akschoonsdag bi IG Metal

Dusende Lüüd, de bi Airbus, Blohm un Voss un Mercedes arbeiden doot, de gaht vundaag in Hamborg op de Straat. De IG Metall hett in mehr as 80 Bedrieven to’n Warnstreik opropen. De Warkschop will so Druck maken bi’t Uthanneln vun de Tarifen för de Metall- un Elektroindustrie. En Reeg Koppels mit Demonstranten treckt an’n Vörmiddag na’n Fischmarkt hen.

