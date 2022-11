Stand: 16.11.2022 09:30 Uhr Ne’e Quarteren för Flüchtlingen

In Hamborg gifft dat al siet Weken meist keeneen fre’en Platz mehr in de Quarteren för Flüchtlingen. Alleen ut de Ukraine sünd opstünns mehr as 30.000 Minschen in de Stadt ünnerkamen. Nu schüllt ok de Sportverenen hölpen. De Hamborger Sportbund rekent dormit, dat se in’n Winter noch mehr Sporthallen as Nootquarteren för Flüchtlingen bruken mööt. Al nu sünd in en Reeg Hallen vun Beroopsscholen ok eerstmal Minschen ünnerbröcht worrn.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch