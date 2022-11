Stand: 16.11.2022 09:30 Uhr Elvdome kümmt na Rodenborgsoort

Siet Johr un Dag söökt se in Hamborg na en Steed för en ne’e multifunkschonale Hall – den Elvdome. Nu hett de Stadt en Flach funnen, in Rodenborgsoort, in de Neegde vun de Elvbrüchen. In de ne’e Arena schüllt de Towers Basketball spelen, man dor kunnen ok Konzerten för bet to 9.000 Tokiekers utricht warrn. De Elvdome schall heel un deel privaat betahlt warrn.

