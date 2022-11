Stand: 15.11.2022 09:30 Uhr Hamborgs Straten

Op Hamborgs Straten gifft dat wedder düütlich mehr Slaglöker un Reten. De Tostand vun de Fohrbahnen, de is en beten leger worrn. So steiht dat in den ne’en Stratentostandsbericht vun’n Senaat un so hett dat NDR 90, 3 to weten kregen. 16 Perzent vun de Straten, de mööt dringlich op Schick bröcht warrn. Man immerhin 43 Perzent sünd in‘ goden Tostand.

