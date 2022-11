Stand: 15.11.2022 09:30 Uhr G20-Drapen

Dat G20-Drapen is losgahn op de indone’sche Insel Bali. Twee Daag lang wüllt de Böversten vun de Staaten un Regeren ratslaan. Ok Bunnskanzler Olaf Scholz is dorbi. Dat geiht allen vöran üm den Ukraine-Krieg, aver ok üm dat Klima, knappe Levensmiddel, Energie un Gesundheitspolitik.

