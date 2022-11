Stand: 15.11.2022 09:30 Uhr Keen Corona-Isolaschoon mehr

Wokeen Corona hett, de mutt sik in Hamborg ümmer noch 5 Daag lang isoleern. In Sleswig-Holsteen un dree anner Bunsslänner bald aver nich mehr. Se wüllt düsse Regel strieken. Un de Bunnskamer vun de Dokters, de meent, dat weer o.k. so. De Präsident Klaus Reinhardt, de sä de Rheinische Post, de Corona-Isolaschoon, de stöö in keen Verhältnis mit de aktuelle Laag. Dat wöörn ok anner europä’sche Länner wiesen, de dat al so maakt harrn.

