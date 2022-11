Stand: 15.11.2022 09:30 Uhr Wahl in de USA

Wedder en Daalslag för de Republikaners in de USA: In Arizona hett de Demokrat’sche Katie Hopp bi de Gouverneurs-Wahl knapp wunnen. Se hett sik gegen de Republikan’sche Kari Lake dörchsett, de Ex-Präsident Donald Trump in’n Wahlkampf direkt Stütt geven harr. Morgen fröh düütsche Tiet will Trump künnig maken, wat he noch mal Präsidentschops-Kandidaat warrn will. Se rekent dormit, dat de 76-Johrige noch mal kandederen deit.

