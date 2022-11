Stand: 14.11.2022 09:30 Uhr Bunnsraat: Afstimmen över Börgergeld

Warrt Hartz IV in't ne'e Johr vun't Börgergild aflöst? Över düsse Fraag stimmt vundaag de Bunnsraat af. De Union droht wieder dormit, dat se dat blockieren will. Se bekrittelt, so harrn Lüüd, de arbeitslos sünd, nich nog Druck, sik na Arbeit ümtokieken. Bunnsraatspräsident Peter Tschentscher sä, he hoop, dat man sik in de Saak noch enig warrt. Wenn de Bunnsraat nich tostimmt, kunn dat to en Vermittelnsverfahren kamen.

