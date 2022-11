Stand: 14.11.2022 09:30 Uhr Afstimmen över Gas un Fernwarms

In'n Bunnsraat geiht dat vundaag ok noch över Gas un Fernwarms. All Kunnen schüllt jo vun Dezember af an keen Maandsafslag mehr betahlen. De Bunnsraat warrt dor woll tostimmen.

