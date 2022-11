Stand: 14.11.2022 09:30 Uhr Türkei: Fastnahmen na Anslag

In de Türkei sünd na'n Anslag in Istanbul mehr as twintig Lüüd ünner Verdacht fastnahmen worrn. Bi'n Anslag güstern sünd süss Minschen ümkamen un mehr as achtig sünd verletzt worrn. Vun de türkischen Ämter heet dat, dat se woll ok de Person to faten kregen harrn, de de Bomb in de Inköpsstraat leggt hett. Dat is man noch nich kloor, wat dat de Fro is, de man op Videos sehn kann, de in'n Ümloop sünd. De Ämter glöövt, dat de Terror-Organisatschon PKK achter den Anslag stickt.

