Stand: 14.11.2022 09:30 Uhr Doping bi'n HSV

Warrt HSV-Profi Mario Vuskovic johrenlang sparrt? De Afwehr-Speeler schall dopt hebben – dat is bi de A-Proov rutkamen. Nu schall ok noch de B-Proov ünnersöcht warrn – dat man sik ok seker ween kann. Wenn de denn ok positiv is, kunn de DFB Vuskovic sparren. Ok de Staatsafkaatschap kickt sik de Saak al an. De HSV mutt man nich bang ween, dat dat en Straaf gifft. Dat weer eerst de Fall, wenn twee Spelers dopt harrn.

